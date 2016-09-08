Ryanair mit neuer Linie nach Karlsruhe

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Bei strahlendem Sonnenschein konnte Baden-Airpark Geschäftsführer Manfred Jung am 07. September um 12:15 Uhr den mit 181 Passagieren an Bord voll besetzten Ryanair-Erstflug aus Sofia am Flughafen begrüßen.

Auch der Rückflug nach Sofia war mit 160 Passagieren nahezu ausgebucht und so freute sich Manfred Jung besonders „dass Ryanair mit diesem zweimal wöchentlichen Linienflug zwischen Sofia und dem FKB das Angebot für die Fluggäste um ein weiteres Städteziel erweitert und die Nachfrage nach einer Verbindung nach Bulgarien bedient wird.“ Ab sofort fliegt Ryanair immer mittwochs und sonntags vom Flughafen Karlsruhe Baden-Baden nach Sofia.

Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden