Ryanair mit neuen Winterzielen ab Köln Bonn

Ryanair am Flughafen Köln Bonn (Foto: Köln Bonn Airport)

Mehr Auswahl für den Winterurlaub: Ryanair baut ihr Angebot am Köln Bonn Airport weiter aus und nimmt zum kommenden Winterflugplan zwei attraktive neue Ziele in den Flugplan auf.

Erstmals verbindet die Airline Köln/Bonn mit Tirana, außerdem wird die marokkanische Küstenstadt Agadir künftig auch im Winter angeflogen. Die Hauptstadt Albaniens steht mit bis zu fünf wöchentlichen Flügen im Winterflugplan, Agadir wird zwei Mal pro Woche angeflogen.

„Wir freuen uns sehr, dass Ryanair ihr Engagement am Köln Bonn Airport weiter stärkt und unseren Fluggästen im Winter gleich zwei zusätzliche Ziele anbietet“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Mit Tirana kommt ein komplett neues Ziel hinzu, das unser Streckennetz in Südosteuropa ideal ergänzt. Gleichzeitig wird Agadir ganzjährig erreichbar – ein Gewinn für alle, die Sonne und Strand auch in der Wintersaison suchen.“

Marcel Pouchain Meyer, Country Manager & Head of Communications DACH bei Ryanair, sagt: „Wir freuen uns, Tirana in unser Streckennetz ab Köln/Bonn aufzunehmen und unseren Kunden damit noch mehr Auswahl und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für ihre Urlaubsreisen zu bieten. Damit unterstützen wir einmal mehr auch den regionalen Tourismus und ermöglichen Familien sowie Urlaubern günstige Ferien in der Sonne.“

Tirana: Neues Ziel im Winterflugplan

Die Verbindung nach Tirana wird von Ryanair ab dem 25. Oktober erstmals direkt ab Köln/Bonn angeboten. Die Flugzeit beträgt rund zweieinhalb Stunden. Tirana ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Albaniens und besticht durch eine spannende Mischung aus Tradition und Moderne. Highlights wie der Skanderbeg-Platz, die Et’hem-Bey-Moschee, der sogenannte Uhrturm sowie die Pyramide von Tirana laden zum Erkunden ein. Mit dem Dajti-Berg und der grünen Landschaft im Umland lässt sich ein Städtetrip ideal mit Ausflügen in die Natur verbinden.

Agadir: Beliebtes Sommerziel nun auch im Winter erreichbar

Agadir, bislang ein reines Sommerziel, wird zukünftig auch im Winter angeflogen und damit ganzjährig ab Köln/Bonn erreichbar. Die Stadt an der marokkanischen Atlantikküste, bekannt für ihr mildes Klima, lange Sandstrände und vielfältige Freizeitangebote, steht ab dem 26. Oktober montags und freitags im Flugplan. Die Flugzeit beträgt rund vier Stunden.

Beide Ziele werden von Ryanair mit Flugzeugen des Typs Boeing 737 bedient. Buchungen sind über www.ryanair.com(Link zu externer Website) möglich.

Über Ryanair

Ryanair Holdings plc, Europas größte Fluggesellschaftsgruppe, ist die Muttergesellschaft von Buzz, Lauda, Malta Air, Ryanair und Ryanair UK. Mit rund 208 Millionen Passagieren pro Jahr auf etwa 3.800 täglichen Flügen von 95 Basen aus verbindet die Gruppe mehr als 220 Flughäfen in 36 Ländern mit einer Flotte von über 640 Flugzeugen und mehr als 300 neuen Boeing 737, die bestellt sind und es der Ryanair-Gruppe ermöglichen werden, das Verkehrsaufkommen bis zum Geschäftsjahr 2034 auf 300 Millionen pro Jahr zu steigern. Ryanair verfügt über ein Team von über 26.000 hochqualifizierten Luftfahrtfachleuten, die Europas operative Leistung Nr. 1 und eine branchenführende 40-jährige Sicherheitsbilanz liefern. Ryanair ist eine der effizientesten großen Fluggesellschaften der EU.

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