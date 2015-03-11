Ryanair mit neuen Strecken ab Köln-Bonn

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair hat am Dienstag an einer Pressekonferenz in Köln bekannt gegeben, dass der Flugbetrieb ab Köln mit sieben neuen Strecken verdoppelt wird, inklusive vier täglichen Verbindungen von und nach Berlin.

Im Zuge des Winterflugplans 2015/2016 wird Ryanair mit insgesamt 17 Strecken ab Köln künftig zwei Millionen Passagiere transportieren und damit 2.600 Jobs in der Region sichern. Von bislang einem Flugzeug soll am Flughafen Köln/Bonn eine Aufstockung auf drei Maschinen erfolgen. Mit sieben neuen Strecken geht es zukünftig nach Berlin, Gran Canaria, Kopenhagen, Mailand, Porto, Valencia und Warschau. Die London Strecke wird auf 17 wöchentliche Verbindungen erhöht, Palma auf vier Mal wöchentlich, Rom auf zwei Mal täglich und Teneriffa auf drei Mal wöchentlich. Damit werden wöchentlich insgesamt 129 Ryanair Flüge in Köln/Bonn stattfinden.

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