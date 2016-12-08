Ryanair mit neuen Linien ab Hahn

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair hat den Sommerflugplan für 2017 am Flughafen Hahn vorgestellt.

Passagiere können sich auf zwei neue Strecken nach Neapel und ins portugiesische Ponta Delgada, sowie zwei neuen Sommerverbindungen nach Tanger und Timisoara freuen. Nach eigenen Angaben erwartet die Airline im kommenden Sommer rund 2,1 Millionen Passagiere. Ryanairs Sommerflugplan 2017 für den Hunsrücker Flughafen beinhaltet Verbindungen zu 43 Destinationen, niedrigere Preise (da die Treibstoffkosten stetig gesenkt werden) und weitere Service-Verbesserungen im Rahmen des dritten Jahres des „Always Getting Better“-Programms.

Die Details zu den Linien ab Frankfurt Hahn

• 2 neue Routen nach Neapel (2 x wöchentlich) und Ponta Delgada (1 x wöchentlich)

• 2 neue Sommerverbindungen nach Tanger (2 x wöchentlich) und Timisoara (2 x wöchentlich)

• 43 Routen insgesamt

• 139 Flüge pro Woche

• Jährlich 2,1 Millionen Kunden

Ryanair