Ryanair mit mehr als 100 Millionen Passagieren

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im letzten Jahr konnte Ryanair erstmals mehr als hundert Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das ist ein neuer Rekord.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Dezember erneut zulegen. Im Dezember flogen mit Ryanair 7,5 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von fünfundzwanzig Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge konnte um drei Prozent auf hohe 91 Prozent gesteigert werden.

Im letzten Jahr folgen mit Ryanair insgesamt 101,4 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von siebzehn Prozent.