Ryanair mit mehr Verkehr

Die irische Low-Cost-Airline Ryanair meldet für ein Wachstum ihrer Verkehrszahlen im zweitstelligen Prozentbereich.

Im Dezember war die Auslastung um zwei Prozentpunkte auf 81 Prozent angestiegen. Im letzten Jahr transportierte Ryanair 65,3 Millionen Passagiere, 13 Prozent mehr als in der Vergleichsperiode des Jahres 2008. Der Verkehr im Dezember zeigt ein starkes Wachstum, die Chancen, bis Ende des Geschäftsjahres am 30. März 2010 über 66 Millionen Passagiere zu befördern, stehen gut.