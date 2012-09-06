Ryanair mit mehr Passagieren

Im Vergleich zum Vorjahresaugust stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas neun Prozent mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum scheint bei Ryanair immer noch anzuhalten, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im August 2012 flogen mit Ryanair 8,9 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von neun Prozentpunkten. Die Auslastung der Flugzeuge ging verglichen mit dem Vorjahresaugust um einen Prozentpunkt auf 88 Prozent zurück. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 78,48 Millionen Fluggäste transportieren.