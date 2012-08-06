Ryanair mit mehr Passagieren

Im Vergleich zum Vorjahresjuli stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas acht Prozent mehr Passagiere ein.

Das Wachstum scheint bei Ryanair wieder anzuziehen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Juli 2012 flogen mit Ryanair 8,08 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von acht Prozentpunkten. Die Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich ganz leicht von 89 auf 88 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 77,72 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.