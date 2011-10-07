Ryanair mit mehr Passagieren

Im Vergleich zum Vorjahresseptember stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas erneut sechs Prozent mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum scheint bei Ryanair immer noch anzuhalten, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im September 2011 flogen mit Ryanair 7,25 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von sechs Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge ging verglichen mit dem Vorjahresseptember um einen Punkt auf 85 Prozent zurück. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 76,8 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im laufenden Geschäftsjahr könnte die Airline mit mehr als 75 Millionen Fluggästen einen neuen Rekord in ihrer Unternehmensgeschichte erreichen.