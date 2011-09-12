Ryanair mit mehr Passagieren

Im Vergleich zum Vorjahresaugust stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas sechs Prozent mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum scheint bei Ryanair immer noch anzuhalten, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im August 2011 flogen mit Ryanair 7,68 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von sechs Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verharrte verglichen mit dem Vorjahresaugust bei sehr hohen 89 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 75,4 Millionen Fluggäste transportieren, im laufenden Geschäftsjahr könnte die Airline mit mehr als 75 Millionen Fluggästen erneut einen Rekord erreichen.