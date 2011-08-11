Ryanair mit mehr Passagieren

Im Vergleich zum Vorjahresjuli stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas sechs Prozent mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum ist bei Ryanair nicht zu bremsen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Juli 2011 flogen mit Ryanair 8,08 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von sechs Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um einen Prozentpunkt auf sehr gute 89 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 75,9 Millionen Fluggäste transportieren, im laufenden Geschäftsjahr könnte die Airline mit mehr als 75 Millionen Fluggästen erneut eine Rekordmarke erreichen.