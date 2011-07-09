Ryanair mit mehr Passagieren

Im Vergleich zum Vorjahresjuni stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas neun Prozent mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum scheint bei Ryanair immer noch anzuhalten, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Juni 2011 flogen mit Ryanair 7,33 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von neun Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verharrte verglichen mit dem Vorjahresjuni bei soliden 84 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 75,5 Millionen Fluggäste transportieren, im laufenden Geschäftsjahr könnte die Airline mit mehr als 75 Millionen Fluggästen erneut eine Rekordmarke erreichen.