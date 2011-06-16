Ryanair mit mehr Passagieren

Im Vergleich zum Vorjahresmai stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas elf Prozent mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum scheint bei Ryanair keine Grenzen zu kennen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Mai 2011 flogen mit Ryanair 7,15 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von elf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge stieg gegenüber dem Vorjahresmai um einen Prozentpunkt auf 82 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 74,9 Millionen Fluggäste transportieren, im laufenden Geschäftsjahr könnte die Airline mit mehr als 75 Millionen Fluggästen erneut eine Rekordmarke erreichen.