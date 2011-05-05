Ryanair mit mehr Passagieren

Im Vergleich zum Vorjahresapril stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas zehn Prozent mehr Fluggäste ein.

Das Wachstum scheint bei Ryanair keine Grenzen zu kennen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im April 2011 flogen mit Ryanair 6,8 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von zehn Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge stieg gegenüber dem Vorjahresapril um zwei auf 85 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 74,2 Millionen Fluggäste transportieren, in diesem Jahr könnte die Airline mit 75 Millionen Fluggästen erneut eine Rekordmarke erreichen.