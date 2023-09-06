Ryanair mit mehr Passagieren

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im August 2023 insgesamt 18,9 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren elf Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Vor der Corona Krise im August 2019 konnte Ryanair 14,8 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, mit 18,9 Millionen Passagieren liegt der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) wieder 27 Prozent höher als vor den Krisenwerten. Mit diesen Passagierzahlen hat die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Irland wieder auf den altgewohnten Wachstumskurs gewechselt.

Die Flugzeuge waren im August 2023 bei 103.000 Flügen zu 96 Prozent ausgelastet, im Vorjahresaugust lag die Auslastung ebenfalls bei 96 Prozent. Ryanair musste im Berichtsmonat August mehr als 350 Flüge streichen, Hauptgrund für die Flugannullierungen war ein Computerproblem bei der britischen Flugsicherung am 28. Und 19. August 2023. Betroffen von den Flugstreichungen waren rund 63.000 Fluggäste.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 177,4 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet.