Ryanair mit mehr Passagieren
04.09.2014 RK
Im Vergleich zum Vorjahresaugust stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas vier Prozent mehr Fluggäste ein.
Im August 2014 flogen mit Ryanair 9,4 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von vier Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um vier Prozentpunkte auf hohe 93 Prozent verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 83,4 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von vier Prozent. Ryanair ist der grösste Low Cost Carrier in Europa und betreibt eine Flotte bestehend aus rund 305 Boeing 737 Verkehrsflugzeugen.