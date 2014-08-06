Ryanair mit mehr Passagieren

Im Vergleich zum Vorjahresjuli stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas vier Prozent mehr Passagiere ein.

Der erfolgsverwöhnte Billigflieger aus Irland konnte im Juli 2014 erneut wachsen. Im Juli flogen mit Ryanair 9,15 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von vier Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich von 88 Prozent auf hohe 91 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 83 Millionen Passagiere an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von vier Prozent.