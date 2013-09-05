Ryanair mit mehr Passagieren

Im Vergleich zum Vorjahresaugust stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas ein Prozent mehr Fluggäste ein.

Im August 2013 transportierte Ryanair zum ersten Mal in ihrer Geschichte in einem Monat mehr als neun Millionen Passagiere. Mit der Airline aus Irland flogen im Berichtsmonat August 9,02 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von einem Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um einen Prozentpunkt auf 89 Prozent verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 80,2 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Die durchschnittliche Auslastung erreichte 82 Prozent.