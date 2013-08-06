Ryanair mit mehr Passagieren

Im Vergleich zum Vorjahresjuli stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas ein Prozent mehr Passagiere ein.

Der erfolgsverwöhnte Billigflieger aus Irland konnte im Juli 2013 erneut wachsen. Im Juli flogen mit Ryanair 8,84 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von einem Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge blieb mit 88 Prozent gleich wie im Vorjahresjuli. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair mit 80,1 Millionen Passagieren erstmals die 80 Millionen Grenze knacken. Rollend über die letzten zwölf Monate lag die Auslastung bei soliden 82 Prozent.