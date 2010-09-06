Ryanair mit mehr Fluggästen

Ryanair konnte im Berichtsmonat August erneut zulegen, mit dem Low Cost Carrier aus Dublin flogen im letzten Monat 7,68 Millionen Fluggäste.

Mit der Fluggesellschaft aus Irland flogen im Berichtsmonat August satte 12 Prozent mehr Fluggäste als im Vorjahresaugust. Die Auslastung fiel um einen Punkt auf 89 Prozent. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stiegen bei Ryanair 70,9 Millionen Passagiere zu, die durchschnittliche Auslastung lag bei 82 Prozent.