Ryanair mit mehr Fluggästen im März

Im Vergleich zum Vorjahresmärz stiegen acht Prozent mehr Fluggäste bei dem grössten Low Cost Carrier Europas ein.

Das Wachstum scheint bei Ryanair keine Grenzen zu haben, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im März 2011 flogen mit Ryanair 5,7 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von acht Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge blieb mit 79 Prozent gleich wie im Vorjahresmärz. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 73,5 Millionen Fluggäste transportieren, in diesem Jahr könnte die Airline mit 75 Millionen Fluggästen erneut eine Rekordmarke erreichen.