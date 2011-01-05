Ryanair mit Passagierrekord

Ryanair transportierte im 2010 erstmals mehr als 72 Millionen Fluggäste, im laufenden Geschäftsjahr sollen es 73,5 Millionen werden.

Irlands Billigflieger konnte im vergangen Jahr bei den Passagierzahlen zum ersten Mal die 70 Millionen Grenze durchfliegen. Im vergangenen Jahr konnte Ryanair bei der Passagierleistung, trotz der Verkehrseinbussen vom April und Mai wegen der Aschewolke um zehn Prozent zulegen. Der Verkehrsdichteste tag war am 30. Juli, hier flogen mit dem grössten Billigflieger Europas 255.000 Fluggäste. Der Verkehrsstärkste Monat war mit 7,7 Millionen Passagieren der August.