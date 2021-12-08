Ryanair mit Flügen ab Zagreb

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Der irische Low-Cost-Carrier Ryanair will mit seinen Tochterairlines Lauda und Buzz ab dem Flughafen Zagreb expandieren, mit Korfu und Bratislava wurden die ersten beiden Strecken kommuniziert.

Laut der Ryanair Group sollen ab dem 27. März 2022 zwei wöchentliche Rotationen zwischen Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei und Zagreb, der Hauptstadt Kroatiens durchgeführt werden. Zum Einsatz kommen Boeing 737-800 der polnischen Buzz Air, die in Bratislava stationiert sind. Die beiden Flüge werden jeweils am Mittwoch und Sonntag angeboten.

Mit Fluggerät von Lauda Europe will die Ryanair Group ab dem 4. Juni 2022 zwischen Zagreb und Korfu verkehren. Derzeit ist geplant, dass zwei wöchentliche Umläufe, jeweils am Dienstag und Samstag, durchgeführt werden sollen. Zum Einsatz kommen Maschinen des Typs Airbus A320.