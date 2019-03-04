Ryanair meldet weiteren Wachstumsschub

Ryanair Boeing 737 MAX (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresfebruar stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas dreizehn Prozent mehr Fluggäste zu.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Februar 2019 erneut kräftig zulegen. Im Februar flogen mit Ryanair und Laudamotion zusammen 9,6 Millionen Passagiere, das entspricht einem Passagierwachstum von dreizehn Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um einen weiteren Prozentpunkt auf rekordhohe 96 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet folgen mit Ryanair und Laudamotion insgesamt 141,2 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von neun Prozent entspricht.