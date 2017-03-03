Ryanair meldet weiteren Wachstumsschub

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresfebruar stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas zehn Prozent mehr Fluggäste zu.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Februar 2017 erneut kräftig zulegen. Im Februar flogen mit Ryanair 8,2 Millionen Passagiere, das entspricht einem Passagierwachstum von zehn Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um weitere zwei Prozent auf rekordhohe 95 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet folgen mit Ryanair insgesamt 119,1 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von vierzehn Prozent entspricht.