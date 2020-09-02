Ryanair meldet weitere Erholung

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair konnte im August 2020 insgesamt 7,0 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüssen, das waren 2,6 Millionen mehr als im Juli.

Ryanair erholt sich langsam von den Corona bedingten Tiefständen beim Passagierverkehr, die weltweit zweitgrösste Low-Cost-Airline konnte im August 2020 insgesamt 7,0 Millionen Passagiere transportieren, das waren halb so viele wie im Vorjahres August aber verglichen mit dem Juli waren es bereits wieder 2,6 Millionen mehr.

Die Passagierzahlen sind immer noch meilenweit von den Vorjahreszahlen entfernt, im Vorjahres August konnte Ryanair noch 14,9 Millionen Fluggäste a Bord seiner Flugzeuge begrüssen. Die Flugzeuge waren im August 2020 zu 73 Prozent ausgelastet, im Vorjahres August lag die Auslastung bei 97 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte die Ryanair Group 88,9 Millionen Fluggäste (Vorjahr 149,2 Millionen) an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Corona bedingten Rückgang von 40 Prozent.

Wegen der Corona Krise musste Ryanair den Flugbetrieb Mitte März fast praktisch ganz einstellen, nach einem ganz schlechten Juni haben sich die Passagierzahlen bei dem erfolgreichsten Low-Cost-Carrier Europas im Juli erstmals besser entwickelt als in den drei vorhergehenden Monaten. Im Juli 2020 konnte der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier bereits wieder 4,4 Millionen Passagiere transportieren, im Juni waren es noch rund 400 Tausend. Seit Juli lässt sich eine stark positive Tendenz erkennen, es ist jedoch auch zu vermerken, dass die Reisebeschränkungen, die von vielen europäischen Ländern erneut willkürlich verhängt werden, die weitere Erholung der Passagierzahlen innerhalb Europas unterbinden könnten.