Ryanair meldet starkes Wachstum

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresapril stiegen bei dem größten Low Cost Carrier Europas neun Prozent mehr Fluggäste ein, die Auslastung der Flugzeuge erreichte erneut 96 Prozent.

Das Wachstum hat bei Ryanair stark angezogen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im April 2018 flogen mit Ryanair 12,3 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von neun Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge blieb mit rekordhohen 96 Prozent gleich hoch wie im Vorjahresapril.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 131,4 Millionen Fluggäste transportieren, das entspricht einem Wachstum von acht Prozent.