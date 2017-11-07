Ryanair meldet starkes Wachstum

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresoktober konnte Europas größter Low Cost Carrier erneut acht Prozent mehr Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen.

Das Wachstum hält bei Ryanair weiter an, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Oktober 2017 flogen mit Ryanair 11,8 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von acht Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge konnte verglichen mit dem Vorjahresoktober um einen Prozentpunkt auf sehr hohe 96 Prozent gesteigert werden.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte Ryanair 128,2 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von zwölf Prozent.