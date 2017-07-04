Ryanair meldet starkes Wachstum
04.07.2017 PS
Im Vergleich zum Vorjahresjuni stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas zwölf Prozent mehr Fluggäste zu.
Der erfolgsverwöhnte Billigflieger aus Irland konnte im Juni 2017 erneut kräftig wachsen. Im Berichtsmonat flogen mit Ryanair 11,8 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von zwölf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich um zwei Prozentpunkte auf hohe 96 Prozent verbessert.
Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte Ryanair 123,8 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von dreizehn Prozent.