Ryanair meldet starkes Wachstum

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresapril stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas vierzehn Prozent mehr Fluggäste ein, die Auslastung der Flugzeuge erreichte sehr hohe 96 Prozent.

Das Wachstum hat bei Ryanair stark angezogen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im April 2017 flogen mit Ryanair 11,3 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von vierzehn Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge ist gegenüber dem Vorjahresapril um drei Prozentpunkte auf rekordhohe 96 Prozent angestiegen.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 121,3 Millionen Fluggäste transportieren, das entspricht einem Wachstum von dreizehn Prozent.