Ryanair meldet starkes Wachstum

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresoktober konnte Europas grösster Low Cost Carrier erneut dreizehn Prozent mehr Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüssen.

Das Wachstum hält bei Ryanair weiter an, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Oktober 2016 flogen mit Ryanair 10,9 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von dreizehn Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge konnte verglichen mit dem Vorjahresoktober um einen Prozentpunkt auf sehr hohe 95 Prozent gesteigert werden.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte Ryanair 114,4 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von sechzehn Prozent.