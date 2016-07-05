Ryanair meldet starkes Wachstum

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Bei dem grössten Low Cost Carrier Europas stiegen im Berichtsmonat Juni 1,1 Millionen Fluggäste mehr zu als im Vorjahresjuni.

Der erfolgsverwöhnte Billigflieger aus Irland konnte im Juni 2016 erneut kräftig wachsen. Im Berichtsmonat flogen mit Ryanair 10,6 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von elf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich um einen Prozentpunkt auf hohe 94 Prozent verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte Ryanair 109,6 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von sechzehn Prozent.