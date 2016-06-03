Ryanair meldet starkes Wachstum

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresmai stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas zwölf Prozent mehr Fluggäste zu.

Das Wachstum scheint bei Ryanair keine Grenzen zu haben, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Mai 2016 flogen mit dem europäischen Marktführer 10,6 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von zwölf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge ist gegenüber dem Vorjahresmai um zwei Prozentpunkte auf sehr hohe 94 Prozent angestiegen.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 108,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von sechzehn Prozent.