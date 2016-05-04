Ryanair meldet starkes Wachstum

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresapril stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas zehn Prozent mehr Fluggäste ein, die Auslastung der Flugzeuge erreichte hohe 93 Prozent.

Das Wachstum hat bei Ryanair stark angezogen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im April 2016 flogen mit Ryanair 9,9 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von zehn Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge ist gegenüber dem Vorjahresapril um zwei Prozent auf hohe 93 Prozent angestiegen. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 107,4 Millionen Fluggäste transportieren, das entspricht einem Wachstum von siebzehn Prozent.