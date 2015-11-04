Ryanair meldet starkes Wachstum
04.11.2015 PS
Im Vergleich zum Vorjahresoktober konnte Europas grösster Low Cost Carrier erneut fünfzehn Prozent mehr Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüssen.
Das Wachstum hält bei Ryanair weiter an, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im Oktober 2015 flogen mit Ryanair 9,68 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von fünfzehn Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge konnte verglichen mit dem Vorjahresoktober um fünf Prozentpunkte auf hohe 94 Prozent gesteigert werden.
Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte Ryanair 98,6 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von siebzehn Prozent.