Ryanair meldet starkes Wachstum

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Bei dem grössten Low Cost Carrier Europas stiegen 1,2 Millionen Fluggäste mehr zu als im Vorjahresjuni.

Der erfolgsverwöhnte Billigflieger aus Irland konnte im Juni 2015 erneut kräftig wachsen. Im Berichtsmonat flogen mit Ryanair rund 9,5 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von vierzehn Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich um fünf Prozentpunkte auf hohe 93 Prozent verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte Ryanair 94,3 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von vierzehn Prozent.