Ryanair meldet starkes Wachstum

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresapril stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas sechzehn Prozent mehr Fluggäste ein, die Auslastung der Flugzeuge erreichte hohe 91 Prozent.

Das Wachstum hat bei Ryanair stark angezogen, erneut konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Irland kräftig zulegen. Im April 2015 flogen mit Ryanair 9,0 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von sechzehn Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge ist gegenüber dem Vorjahresapril um sieben Prozent auf hohe 91 Prozent angestiegen. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 91,8 Millionen Fluggäste transportieren, das entspricht einem Wachstum von zwölf Prozent.