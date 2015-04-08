Ryanair meldet starkes Wachstum

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresmärz konnte Europas grösster Low Cost Carrier erneut stark zulegen.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat März 2015 erneut kräftig zulegen. Im März flogen mit Ryanair 6,67 Millionen Passagiere, das entspricht einem Passagierwachstum von achtundzwanzig Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um zehn Prozentpunkte auf hohe 90 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet folgen mit Ryanair insgesamt 90,5 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von elf Prozent entspricht.