Ryanair meldet starken März

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresmärz konnte Europas größter Low Cost Carrier erneut stark zulegen.

Im März flogen mit Ryanair 10.5 Millionen Passagiere, das entspricht einem Passagierwachstum von fünf Prozent, die Tochter Laudamotion konnte im März insgesamt 0,4 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Zusammen transportierten die beiden Airlines 10,9 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 9 Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge konnte um einen weiteren Prozentpunkt auf sehr hohen 96 Prozent gesteigert werden.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet folgen mit Ryanair und Laudamotion insgesamt 142,1 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von neun Prozent entspricht.