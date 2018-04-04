Ryanair meldet starken März

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresmärz konnte Europas größter Low Cost Carrier erneut stark zulegen.

Im März 2018 flogen mit Ryanair 10 Millionen Passagiere, das entspricht einem Passagierwachstum von sechs Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich um einen weiteren Prozentpunkt auf sehr hohe 95 Prozent verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet flogen mit Ryanair insgesamt 130,3 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von neun Prozent entspricht.