Ryanair meldet starken Juli

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair konnte im Berichtsmonat Juli 2017 erneut kräftig zulegen, das Passagierwachstum erreichte elf Prozent.

Der erfolgsverwöhnte Billigflieger aus Irland konnte im Juli erneut stark wachsen. Im Berichtsmonat flogen mit Ryanair 12,6 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von elf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich von 96 Prozent auf noch nie gesehene 97 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 125,1 Millionen Passagiere an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von dreizehn Prozent.