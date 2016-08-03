Ryanair meldet starken Juli

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair konnte im Berichtsmonat Juli 2016 erneut kräftig zulegen, das Passagierwachstum erreichte zwölf Prozent.

Der erfolgsverwöhnte Billigflieger aus Irland konnte im Juli erneut stark wachsen. Im Berichtsmonat flogen mit Ryanair 11,3 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von zwölf Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich von 95 Prozent auf noch nie gesehene 96 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Ryanair 110,7 Millionen Passagiere an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von sechzehn Prozent.