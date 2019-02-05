Ryanair meldet starken Januar

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresjanuar stiegen bei dem größten Low Cost Carrier Europas elf Prozent mehr Fluggäste zu.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Januar 2019 erneut kräftig zulegen. Im Januar flogen mit Ryanair 10,3 Millionen Passagiere, das entspricht einem Passagierwachstum von elf Prozent. Die Auslastung erreichte im Januar 91 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet folgen mit Ryanair insgesamt 140,2 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von acht Prozent entspricht. Die Auslastung lag bei 96 Prozent.

In diesen Zahlen sind auch die Passagiere von Laudamotion enthalten.