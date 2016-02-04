Ryanair meldet starken Januar

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresjanuar stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas fünfundzwanzig Prozent mehr Fluggäste zu.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Januar 2016 erneut kräftig zulegen. Im Januar flogen mit Ryanair 7,48 Millionen Passagiere, das entspricht einem Passagierwachstum von fünfundzwanzig Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um fünf Prozentpunkte auf 88 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet folgen mit Ryanair insgesamt 102,9 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von siebzehn Prozent entspricht.