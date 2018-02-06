Ryanair meldet starken Jahresauftakt

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresjanuar stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas sechs Prozent mehr Fluggäste zu.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Januar 2018 erneut kräftig zulegen. Im Januar flogen mit Ryanair 9,3 Millionen Passagiere, das entspricht einem Passagierwachstum von sechs Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um einen weiteren Prozentpunkt auf 91 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet folgen mit Ryanair insgesamt 129 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von neun Prozent entspricht.

Von Januar 2017 bis Ende Dezember 2017 konnte Ryanair insgesamt 129 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren zehn Prozent mehr als im Vorjahr.