Ryanair meldet starken Februar

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresfebruar stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas achtundzwanzig Prozent mehr Fluggäste zu.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Februar 2016 erneut kräftig zulegen. Im Februar flogen mit Ryanair 7,4 Millionen Passagiere, das entspricht einem Passagierwachstum von achtundzwanzig Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um vier Prozent auf hohe 93 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet folgen mit Ryanair insgesamt 104,6 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von siebzehn Prozent entspricht.