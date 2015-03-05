Ryanair meldet starken Februar

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresfebruar stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas neunundzwanzig Prozent mehr Fluggäste zu.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Februar 2015 erneut kräftig zulegen. Im Februar flogen mit Ryanair 5,8 Millionen Passagiere, das entspricht einem Passagierwachstum von neunundzwanzig Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um elf Prozent auf 89 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet folgen mit Ryanair insgesamt 89,1 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von neun Prozent entspricht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge lag bei 87 Prozent.