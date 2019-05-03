Ryanair meldet starken April

Ryanair Boeing 737 MAX (Foto: Ryanair)

Im Vergleich zum Vorjahresapril konnte Europas größter Low Cost Carrier erneut stark zulegen.

Im April flogen mit Ryanair 13,0 Millionen Passagiere, das entspricht einem Passagierwachstum von fünf Prozent, die Tochter Laudamotion konnte im April insgesamt 0,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Zusammen transportierten die beiden Airlines 13,5 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von zehn Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge blieb mit sehr hohen 96 Prozent unverändert.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet flogen mit Ryanair und Laudamotion insgesamt 142,3 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von neun Prozent entspricht.