Ryanair meldet soliden Quartalsgewinn

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair erwirtschaftete im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Nettogewinn von 397 Millionen Euro, das waren 55 Prozent mehr als im ersten Quartal 2016.

Der grösste Low Cost Carrier Europas konnte den Umsatz von April bis Juni um dreizehn Prozent auf 1,910 Milliarden Euro steigern. Die operativen Kosten stiegen um fünf Prozent auf 1,450 Milliarden US Dollar. Der Betriebsgewinn verbesserte sich von 307 auf 460 Millionen Euro um fünfzig Prozent. Der Vorsteuergewinn gibt Ryanair fürs erste Quartal mit 444 Millionen Euro an, das entspricht einer Verbesserung von 55 Prozent. Ryanair bilanziert das Geschäftsjahr jeweils auf Ende März.

Mit Ryanair flogen im Berichtszeitraum April bis Ende Juni insgesamt 35 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von zwölf Prozent. Die Flugzeuge waren im ersten Quartal des laufenden Berichtsjahres durchschnittlich zu 96 Prozent voll.

Der Low Cost Carrier aus Irland betreibt momentan 397 Boeing 737 Verkehrsflugzeuge und wird auch in diesem Jahr die Flotte weiter ausbauen.