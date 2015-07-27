Ryanair meldet soliden Quartalsgewinn

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair erwirtschaftete im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Nettogewinn von 245 Millionen Euro, das waren knapp fünfundzwanzig Prozent mehr als im ersten Quartal 2014.

Der grösste Low Cost Carrier Europas konnte den Umsatz von April bis Juni um zehn Prozent auf 1,653 Milliarden Euro steigern. Die operativen Kosten stiegen um acht Prozent auf 1,364 Milliarden US Dollar. Der Betriebsgewinn verbesserte sich von 232 auf 288 Millionen Euro um vierundzwanzig Prozent. Der Vorsteuergewinn gibt Ryanair fürs erste Quartal mit 278 Millionen Euro an, das entspricht einer Verbesserung von gut vierundzwanzig Prozent.

Mit Ryanair flogen im Berichtszeitraum 28 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von fünfzehn Prozent. Ryanair bilanziert das Geschäftsjahr jeweils auf Ende März.